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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القومي للسكان يبحث تعزيز التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

صدى البلد

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بـ ليلي بكر  المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية وجيرمان حداد  الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة . 

وأعربت الدكتورة مايا مرسي خلال الاجتماع عن سعادتها بالتعاون المثمر القائم بين المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مجال المرأة ، مستعرضة جهود المجلس وانجازاته فيما يخص المبادرة الوطنية "دوي يا نورة " لتمكين الفتيات، والتى يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

ويهدف المشروع إلى بناء مهارات الفتيات الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وتعزيز قدراتهن ليصبحن قادرات على التعامل بفعالية مع متطلبات الحياة اليومية وتحدياتها، وتشجيع الفتيات على التعبير على آرائهن ومشاركة القصص لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن مدى حزنها لما يحدث للسيدات والفتيات والاطفال في قطاع غزه بفلسطين حاليا من قتل ودمار ومجاعة تودى بحياتهم .

من جانبها أعربت ليلي بكر  عن سعادتها بالتعاون القائم بين الجانبين  في تمكين المرأة والفتاة في كافة المجالات ، وتطلعها للمزيد من التعاون  المستقبلي بين الجانبين من أجل تمكين المرأة المصرية.

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