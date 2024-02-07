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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحلول الذكرى الثانية للحرب.. الكرملين: أهداف العملية العسكرية بأوكرانيا لم تتغير

الكرملين
الكرملين

أكدت الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، أن أهداف ما تسميه روسيا "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا لم تتغير.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، ردا على سؤال عن الذكرى السنوية الثانية القادمة للوقت الذي أرسلت فيه روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا.

في سياق آخر، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قوة روسيا تتعاظم في كل المجالات، بما في ذلك اقتصادها الذي أصبح الخامس في العالم.

ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية عن بوتين قوله رداً على الصحفيين: "نحن نعزز الدولة في جميع النواحي، وأولها الاقتصاد".

وأضاف بوتين: "على الرغم من كل القيود وكل الصعوبات التي نواجهها، فإن الاقتصاد الروسي أصبح الأول في أوروبا من حيث تعادل القوة الشرائية. لقد احتللنا المركز الأول في أوروبا، وأصبحنا الاقتصاد الخامس في العالم".

وأشار إلى أن هذه الاقتصادات هي الصين، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، واليابان، وروسيا، وفقا لماً ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأكد بوتين أن "روسيا لا تزال بحاجة إلى بذل كثير من الجهود لتعزيز استقلالها وسيادتها، في المقام الأول في المجال التكنولوجي والاقتصاد وفي المجالات المهمة الأخرى»"، وتابع: "نحن نفعل ذلك، وبشكل عام ننجح في ذلك. لدينا ما نتدرب عليه، ولدينا أيضاً ما نفخر به".

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