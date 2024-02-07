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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهم بالتعدى على محامى لسرقته بالقليوبية

حبس المتهم
حبس المتهم

أمرت نيابة قسم أول شرطة بنها حبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات لقيامه بالتعدى باطلاق الرصاص على محامى  لسرقته بالاكراة أثناء سيره فى احد الشوارع بمدينة بنها وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
تلقى مامور قسم اول شرطة بنها اشارة من احدى المستشفيات بوصول " محام " مصاب برش خرطوش وبسؤاله افاد بأنه أثناء سيره بدائرة القسم إعترضه أحد الأشخاص لسرقته بالاكراة وعندما قاومه اطلق عيار نارى فاحدث اصابته.
تم اخطار اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية فانتقلت قوة امنية وتوصلت التحريات الى انه اثناء سير المجنى عليه بدائرة القسم اعترضه شخص لسرقته بالاكاره وعندما قام المجنى عليه بمقاومته اطلق المتهم عيار نارى من فرد خرطوش فاحدث اصابته واستلوى على مبلغ مالى وهاتف محمول من المجنى عليه وفرا هاربا .
وفى اخد الاكمنه القى القبض على المتهم وبتفتيشة عثر بحوزته على كمية من الهيروين ومبلغ مالى واعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم فى إرتكابها والمبلغ المالى الخاص بالمجنى عليه وقيامه بالتخلص من الهاتف المستولى عليه بإلقائه بأحد المجارى المائية بدائرة القسم وتحرر محضر بالواقعة .

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