عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1982 حالة في قافلة طبية بالقليوبية

جانب من القافلة
جانب من القافلة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالقليوبية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية مرصفا ببنها أيام الاثنين والثلاثاء 6 و7 فبراير 2024، وتم الكشف خلالها علي 1982 مواطن مجانا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.
وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أن القافلة تأتي في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.
وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة (الباطنة -  جراحة - نسا - اطفال - رمد - جلدية- أسنان- تنظيم أسرة)، إلي جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.
كما شملت القافلة، وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان، جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل.

القليوبية التخصصات المختلفة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الدكتور حموده الجزار الخدمات الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بقفزة جديدة .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجع 23 جنيهًا|الدولار يُعاني في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

حسام حسن يفاجئ الجميع بأول طلباته بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب

«شبانة»: لهذا السبب قدّم الأهلي التماسًا لـ«الكاف».. والخطيب مستاء

حالة من الغضب والارتباك داخل الأهلي بسبب عدلي القيعي.. تفاصيل

مهيب عبدالهادي: هذا الحارس أفضل من «أبوجبل».. ورمضان صبحي ومرموش The best

تمنى التوفيق لحسام حسن| أحمد حسن يحرج اتحاد الكرة.. ماذا قال؟

الدولار بـ 47 .. السوق الموازي يتعرض لضربات موجعة والجنيه يصعد 35%

موضوعات متعلقة

حبس المتهم بالتعدى على محامى لسرقته بالقليوبية

حبس تاجر مشغولات ذهبية بتهمة النصب على المواطنين بالقليوبية

رئيس جامعة بنها: نعمل على استثمار أفكار وإبداعات الطلاب والاستفادة منها

اليوم.. محافظة القليوبية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

إحالة المتهمين بقـ.تل نجل عمهم بسبب الميراث في شبرا الخيمة لفضيلة المفتى

إحالة العاملين بمركزي شباب الجبلاوي وعمر للتحقيق بالقليوبية

محافظة القليوبية تستضيف بطولة الكاراتية الأولى لمراكز التنمية الشبابية كاتا

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إصلاح عطل مفاجئ بخط الصرف الصحي بمجزر كفر سعد

ترشيحاتنا

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

صحيفة عبرية: إطلاق سراح 5000 أسير فلسطيني ضمن الصفقة مع حماس

وزير العمل: لا تهاون مع شركات إلحاق العمالة المُخالفة خلال موسم الحج

تضامن النواب يوافق على المواد المنظمة فى مشروع قانون رعاية حقوق المسنين

الأوقاف تحتفل اليوم بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد السيدة نفيسة

بالأسماء.. قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن مصابي العمليات الحربية والإرهابية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اختباره.. Chatgpt يكذب ويقدم معلومة زائفة عن نفسه

كيف أتجنب الطلاق للمرة الثانية؟

دخل السجن في عهد جمال عبدالناصر.. معلومات مثيرة عن الشاعر مجدي نجيب

تمنى التوفيق لحسام حسن| أحمد حسن يحرج اتحاد الكرة.. ماذا قال؟

فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

استشاري مخ وأعصاب عن مسلسل "حالة خاصة": تناول حالة متقدمة من التوحد

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ