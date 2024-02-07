الكشف على 1982 حالة في قافلة طبية بالقليوبية

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالقليوبية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية مرصفا ببنها أيام الاثنين والثلاثاء 6 و7 فبراير 2024، وتم الكشف خلالها علي 1982 مواطن مجانا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أن القافلة تأتي في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة (الباطنة - جراحة - نسا - اطفال - رمد - جلدية- أسنان- تنظيم أسرة)، إلي جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.

كما شملت القافلة، وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان، جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل.