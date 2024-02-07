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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

المصرية للاتصالات وسهيل سات تتفقان على التعاون في مجال الخدمات الرقمية

صدى البلد

عقد المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، اليوم، جلسة محادثات ثنائية مميزة مع علي أحمد الكواري، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة القطرية للأقمار الصناعية "سهيل سات" .

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الشركتين لتقديم أفضل مستوى من خدمات الاتصالات والخدمات الرقمية وحلول الأقمار الصناعية للعملاء اعتماداً على ما تملكه الشركتان من إمكانات فنية كبيرة وخبرات طويلة في تقديم هذا النوع من الخدمات .

وأشارت الشركة إلى أن اللقاء يبشر بمزيد من التطور في الخدمات الرقمية بما يواكب وتيرة التحول الرقمي الكبيرة ومعدلات النمو الكبيرة التي يشهدها اقتصاد المنطقة وما يصاحبه من نمو كبير وتنوع أكبر في متطلبات العملاء.

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