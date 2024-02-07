المحافظون يهنئون الرئيس السيسي وقيادات الدولة بذكرى "الإسراء والمعراج"

بعث محافظو الجمهورية ببرقيات تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج التي تعد معجزة إلهية اختص بها الله سبحانه وتعالى سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام ، كما أرسلوا برقيات تهنئة مماثلة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام ،ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة ،ورئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي ، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ، وقيادات الدولة.

ففي الغربية ، هنأ المحافظ الدكتور طارق رحمي الرئيس السيسي بهذه الذكرى العطرة ،وجاء نص البرقية كالتالي :" يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، متوجها للمولى- عز وجل- بخالص الدعوات لسيادتكم بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، دامت مصرنا أمنة وقوية تحت قيادة فخامتكم"

وتقدم رحمي بخالص التهنئة للشعب المصري عامة ولأهالي محافظة الغربية بصفة خاصة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الجهاز التنفيذي، بمناسبة الاحتفال بتلك الليلة ، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وجيشها وشعبها.

وفي جنوب سيناء، أرسل المحافظ الدكتور خالد فودة برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية، جاء نص البرقية: "يشرفني ويسعدني أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهالي جنوب سيناء، والجهاز التنفيذي بالمحافظة أصدق التهاني القلبية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج العطرة التي جسدت علامة في تاريخ الرسالة الإسلامية العظيمة، تلك الرحلة المباركة التي جاءت لنستلهم منها معاني وقيم الإثابة وحسن الجزاء، وأن نتخذها دافعًا لنا على البذل والعطاء لرفعة وطننا في تلك المرحلة التي نستهدف فيها التنمية والبناء داعين الله عز جل أن يُعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية في آمان ورفعة وازدهار، وأن نحقق لها التنمية والتقدم وبناء الدولة العصرية امنًا واستقرارًا في ظل قيادتها الحكيمة".

وفي قنا ، بعث المحافظ أشرف الداودي ببرقية تهنئة إلى الرئيس السيسي ، ونصت البرقية على : "يُشرفني ويُسعدني أن ارفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا أصدق التهاني القلبية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج هذه الذكرى العطرة التي جسدت علامة في تاريخ الرسالة الإسلامية العظيمة، تلك الرحلة المباركة التي جاءت لنستلهم منها معاني وقيم الإثابة وحسن الجزاء، ولنتخذها دافعًا لنا على البذل والعطاء لرفعة وطننا في تلك المرحلة التى نستهدف فيها التنمية والبناء، داعين الله عز جل أن يُعيد هذه الأيام الطيبة علي مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية في آمان ورفعة وازدهار، و أن نحقق لها كل مقومات الدولة العصرية أمناً واستقراراً في ظل قيادتها الحكيمة".

وفي بورسعيد، هنأ المحافظ عادل الغضبان رئيس الجمهورية، قائلا " يُشرفني ويُسعدني أن ارفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة بورسعيد أصدق التهاني القلبية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج هذه الذكرى العطرة التي جسدت علامة في تاريخ الرسالة الإسلامية العظيمة.

أكد محافظ بورسعيد أن تلك الرحلة المباركة التي جاءت لنستلهم منها معانى وقيم الإثابة وحسن الجزاء، ولنتخذها دافعًا لنا على البذل والعطاء لرفعة وطننا في تلك المرحلة التى نستهدف فيها التنمية والبناء، داعين الله عز جل أن يُعيد هذه الأيام الطيبة علي مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية في آمان ورفعة وازدهار، و أن نحقق لها كل مقومات الدولة العصرية أمناً واستقراراً في ظل قيادتها الحكيمة".

تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي

وفي الشرقية ،أرسل المحافظ الدكتور ممدوح غراب برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، جاء في البرقية التالي : "يسعدني ويشرفني أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء الشرقية خالص التحية مقرونة بأسمى آيات الإعزاز بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج أعادها الله على فخامتكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

و تابع المحافظ : " بهذه المناسبة الجليلة نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والسعادة وأن يوفقكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية سلمت لمصر وللوطن قائداً مخلصاً صادقاً لقيادة مسيرة الديمقراطية وحياة أفضل لشعب مصر وسلمت مصر بكم والله يوفقكم ويحفظكم ويرعاكم ونعاهد الله ونعاهدكم على المضي قدماً نحو تحقيق الرخاء والبناء لمصرنا الجديدة التي نحلم بها".

وفي أسوان ،تقدم رئيس جامعة أسوان الدكتورأيمن محمود عثمان بالتهنئة القلبية بمناسبة حلول ذكري ليلة الإسراء والمعراج للرئيس عبد الفتاح السيسي، لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شيخ الأزهرالدكتور أحمد الطيب ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور والشعب المصري والأمة الإسلامية، وجميع العاملين بالجامعة ومنتسبيها وأهالي أسوان.

ودعا الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على الرئيس بموفور الصحة والعافية، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة.