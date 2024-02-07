محافظ الفيوم: مستعدون لتوفير كافة سبل الدعم للمواطنين بمدينة المحافظة الجديدة

أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري استعداد المحافظة لتوفير كافة سبل الدعم للمواطنين للحياة الكريمة على أرض مدينة الفيوم الجديدة ، موجها مسئولي جهاز تنمية المدينة باستغلال مكونات البنية التحتية الأساسية بالشكل الأمثل ، حيث تتمتع المدينة الجديدة بموقع وتنظيم جيد ؛ لجذب المواطنين للانتقال إليها لتخفيف الزحام بالمدينة الأم وتوفير المسكن المناسب لمواطني الفيوم بشكل عام دون اللجوء للمخالفة بالبناء في الأراضي الزراعية أو غيرها من جانب آخر.



جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ اليوم /الأربعاء/ بمقر جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، للوقوف على توافر الخدمات وآخر الإجرءات بمختلف القطاعات داخل المدينة الجديدة، تشجيعاً للمواطنين للإقامة بها، تخفيفاً للتكدس السكاني بمدينة الفيوم الأم.



ووجه المحافظ بتلبية مطالب مسئولي جهاز مدينة الفيوم الجديدة من قبل الجهات المعنية، بما يسهم في مزيد من جودة الحياة بالمدينة الجديدة.



من جانبه ، أثنى رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة المهندس خالد نايف، بمحافظ الفيوم على ما أبداه من عون لتنفيذ الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة ومدينة الفيوم الأم، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين في الانتقال بين المدينتين، مؤكداً على بذل المزيد من الجهد من قبله ومن قبل مسئولي الجهاز، لتوفير الحياة الملائمة على أرض الفيوم الجديدة.



بدوره ،استعرض نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة للمشروعات المهندس ماجد شكري، عدد سكان المدينة الحاليين الذي يبلغ 10 آلاف نسمة، وتبلغ الاستثمارات بها حالياً 3,2 مليار جنيه، ويتوفر بالمدينة 8 آلاف فرصة عمل خلال الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه من المستهدف أن يصل تعداد سكان الفيوم الجديدة 40 ألف نسمة ، وتتضاعف استثماراتها لتصل إلى 10 مليارات جنيه، لتبلغ فرص العمل 25 ألفا بحلول عام 2030،لافتا إلى أن المدينة الجديدة بها خدمات صحية، وتعليمية، وتجارية، وصناعية، واستثمارية، وإدارية، واجتماعية، ومالية، ورياضية، وترفيهية.



وطالب نائب رئيس الجهاز بزيادة حصتي الخبز والغاز، وزيادة عدد سيارات الأجرة من المدينة الأم للفيوم الجديدة، وتوفير طبيب مقيم بالوحدة الصحية وسيارة إسعاف، وتشغيل مبنى الشئون الاجتماعية بالمدينة الجديدة، وكذا مبنى الضرائب الذي تم الانتهاء منهما ولم يدخلا الخدمة حتى الآن، وتشغيل حضانة الإسكان الاجتماعي، ومراكز الشباب، والدفع بملف إنشاء الجامعة الأهلية بمدينة الفيوم الجديدة.



وأشار شكري إلى ضرورة بحث البدائل لاستغلال مزرعة الدواجن "المحطة الخامسة" التابعة لمشروع الدواجن التكاملي بالعزب، والموجود بنطاق مدينة الفيوم الجديدة، والتابع لوزارة المالية، وعلى الفور وجه الأنصاري بسرعة بحث المطالب التي طرحها والعمل على تلبيتها ووضع الحلول الإيجابية لها من قبل مسئولي الجهات المعنية.