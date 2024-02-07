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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصادر عبرية تكشف إعطاء نتنياهو الضوء الأخضر لوقف إطلاق النار.. بشرط واحد

نتنياهو
نتنياهو


كشفت مصادر إسرائيلية ان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لوقف إطلاق النار في ‎غزة، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.
وذكرت المصادر ان موافقة نتنياهو تأتي في الفترات التي تفصل مراحل الصفقة المرتقبة مع ‎حماس.
وفي تفاصيل استمرار الإبادة الجماعية منذ 4 أشهر، قالت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 123 شهيدا و169 مصابا في الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت صحة غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 27.708 شهداء و67.147 جريحا.

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس الثلاثاء، بأن "أي تحرك من إسرائيل، لتوسيع عمليتها البرية في غزة، لتشمل مدينة رفح المكتظة جنوبي القطاع، قد يفضي إلى جرائم حرب يجب منعها بأي ثمن"، وفق ما ذكرت سبوتنيك.
ونقل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان، عن المتحدث باسم المكتب، ينس لاركيه، قوله إنه "بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن القصف العشوائي للمناطق المكتظة بالسكان يمكن أن يرقى إلى جرائم الحرب".
وأوضح البيان، أن "ذلك يأتي في الوقت الذي أشار فيه مكتب الشؤون الإنسانية إلى زيادة الضربات على محافظة رفح، يومي الأحد والاثنين (الماضيين)، بينما يواصل الآلاف من سكان غزة التدفق إلى رفح بمن فيهم الكثير ممن فروا من القتال العنيف في خان يونس".
 

24 ساعة ارتفاع عدد ارتفاع عدد ضحايا الإبادة الجماعية أكتوبر الماضي ال24 ساعة

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