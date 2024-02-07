عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة: توجيهات من السيسي بتقديم الدعم لدورة المنتدى الحضري العالمي

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم مع وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT، والذى ضم الدكتور عرفان على رئيس ديوان برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والدكتورة رانيا هدية الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الهابيتات والدكتورة ادلام يميروا القائم بأعمال مدير إدارة العلاقات الخارجية والاستراتيجية والمعرفة والابتكار بالبرنامج و خيسوس سالسيدو منسق المنتدى الحضرى العالمى بالمقر الرئيسى للبرنامج والمهندس عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة بمكتب الأمم المتحدة للهابيتات بالقاهرة والمهندس أحمد زناري مدير إدارة الفاعليات بالمكتب الإقليمى لبرنامج الهابيتات بالدول العربية ، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية والسفير محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولى وهدير أشرف مدير إدارة التعاون الدولى.

 

وفي بداية اللقاء رحب وزير التنمية المحلية بوفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خلال زيارته لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة  ، مشيداً بمستوي التعاون القائم بين الوزارة والبرنامج في العديد من المشروعات التنموية بالمحافظات وكذا التنسيق بين الجانبين فيما يخص استضافة الوزارة للعديد من الفاعليات المحلية والدولية المهمة ودعم جهود الدولة المصرية في ملف التنمية الحضرية المستدامة ، ووجه اللواء هشام آمنة خالص شكره وتقديره لقيادات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالمقر الرئيسى والمكتب الإقليمي بالقاهرة على كل الدعم الذى يتم تقديمه لمصر فيما يخص تجهيزات استضافة القاهرة للمنتدى الحضرى العالمى في دورته الثانية عشر "WUF12"، خلال الفترة من 4 – 8 نوفمبر القادم .


وأشار وزير التنمية المحلية إلى وجود تنسيق على مدار الأسبوع بين وزارتى الإسكان والتنمية المحلية مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة للخروج بالدورة القادمة بالقاهرة بصورة تليق باسم مصر خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته الدولة المصرية في استضافتها لقمة المناخ 27 بمدينة شرم الشيخ ، مشيراً إلى أن جميع الوزارات والهيئات والجهات المشاركة في تنظيم هذا الحديث الهام تعمل كفريق عمل واحد لتخرج الدورة القادمة للمنتدى على أفضل شكل وتنظيم لبرنامج الهابيتات والحكومة المصرية. 

 

وشدد اللواء هشام آمنة على حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على تقديم كل الدعم اللازم لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى فى دورته القادمة بمدينة القاهرة وعرض النجاحات التى حققتها مصر فى مجال التنمية الحضرية والعمرانية وحل مشكلة  العشوائيات وتخطيط المدن وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وعدد كبير من المدن الذكية الجديدة والنهضة التي شهدتها مصر خلال العشر سنوات الماضية تحت رئاسة الرئيس السيسى.

 

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يتابع عبر تقارير دورية من وزارتى التنمية المحلية والإسكان كافة المستجدات والتجهيزات الخاصة باستضافة المنتدى القادم، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية ستبذل قصاري جهدها لخروج هذا الحدث بصورة تليق بالدولة المصرية والأمم المتحدة من حيث التنظيم والفاعليات والأنشطة والجلسات والموضوعات التي سيتم مناقشتها والجوانب الثقافية والسياحية.

 

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الوزارة تستضيف كل أسبوع اجتماعات بحضور جميع الوزارات والجهات الوطنية المعنية لمتابعة كافة التحضيرات وسرعة العمل على تذليل أي عقبات أو تحديات بحضور ممثلين قيادات وزارتي الخارجية والإسكان وبرنامج الأمم المتحدة الهابيتات وباقى الوزارات الشريكة حيث تم تحديد كل المسئوليات التي تخص جميع الوزارات والجهات لسرعة التنفيذ ، مضيفاً : ما يهمنا هو خروج وتنظيم هذا الحدث الدولى الهام بشكل يليق بصورة ومكانة مصر الإقليمية والدولية ويليق باسم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية .. وستفخر الأمم المتحدة والبرنامج بالدورة القادمة التي ستسضيفها مصر .

 

ومن جانبه أكد الدكتور عرفان على ، حرص برنامج الأمم المتحدة الهابيتات على استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية والحكومة المصرية فيما يخص التحضيرات والتجهيزات الخاصة باستضافة المنتدي الحضرى القادم بالقاهرة ، مضيفاً : ليس لدينا أدنى شك بقدرة الدولة المصرية باستضافة أكبر الفاعليات العالمية خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها خلال الفترة الماضية .. وسنعمل معاً كفريق عمل واحد لانجاز هذه المهمة ، معرباً عن تقدير البرنامج للجهود التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية فيما يخص التنسيق والتواصل مع الوزارات والجهات المعنية باستضافة هذا الحدث الهام. 

 

كما أكدت الدكتورة رانيا هدية الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الهابيتات على ثقة البرنامج الكاملة في قدرات وإمكانيات الدولة المصرية أن تكون الدورة القادمة للمنتدى الحضرى العالمى بالقاهرة من أفضل وأقوى الاستضافات التي تم تنظيمها خلال السنوات الماضية ، مؤكدة أن برنامج الهابيتات بالقاهرة سيعمل كفريق واحد مع وزارتى التنمية المحلية والإسكان وباقى الوزارات والجهات الشريكة لتحقيق هذا الهدف وأن تخرج الدورة القادمة بصورة تشرف مصر والبرنامج .

 

ومن جابنها أعربت / أدلام يميروا عن ثقتها الكبيرة بأن المنتدى القادم سيكون الأكبر والأفضل في تاريخ تنظيم الأمم المتحدة للمنتدى الحضرى العالمى ، مضيفة أن البرنامج سيعمل بصورة أسرع مع الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة لإنهاء التجهيزات اللوجيستية والتنظيمية  والتحضيرات اللازمة وسيكون هناك تواصل مستمر بين الجانبين ، لافتة إلى أنه سيقوم وفد من المقر الرئيسى للبرنامج بزيارة القاهرة نهاية شهر فبراير الجاري لمتابعة آخر المستجدات في هذا الشأن .

 

وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على استمرار التنسيق والتواصل بين الجانبين لمتابعة كافة المهام والتحضيرات اللازمة والتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية باستضافة المنتدى الحضرى القادم .

IMG-20240207-WA0010
IMG-20240207-WA0010
IMG-20240207-WA0009
IMG-20240207-WA0009
IMG-20240207-WA0004
IMG-20240207-WA0004
IMG-20240207-WA0008
IMG-20240207-WA0008
IMG-20240207-WA0006
IMG-20240207-WA0006
IMG-20240207-WA0007
IMG-20240207-WA0007
IMG-20240207-WA0005
IMG-20240207-WA0005
التنمية المحلية برنامج الأمم المتحدة هشام امنة السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بقفزة جديدة .. وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن يفاجئ الجميع بأول طلباته بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب

تراجع 23 جنيهًا|الدولار يُعاني في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الدولار بـ 47 .. السوق الموازي يتعرض لضربات موجعة والجنيه يصعد 35%

حالة من الغضب والارتباك داخل الأهلي بسبب عدلي القيعي.. تفاصيل

مهيب عبدالهادي: هذا الحارس أفضل من «أبوجبل».. ورمضان صبحي ومرموش The best

«شبانة»: لهذا السبب قدّم الأهلي التماسًا لـ«الكاف».. والخطيب مستاء

قرار عاجل من النيابة في واقعة ابتلاع شاب أثناء تنقيبه عن الآثار بعين شمس

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ مطروح جهود دعم المستثمرين وتذليل المعوقات

ترشيحاتنا

لسنا جمهورية موز.. نتنياهو يلغي اجتماعا بين بلينكن ورئيس الأركان الإسرائيلي

بعد 16 مجزرة جديدة.. صحة غزة تكشف أحدث حصيلة لضحايا العدوان الإسرائيلي

عيار 21 يسجل 3400 جنيه|توقعات الشعبة للفترة المقبلة.. ولهذا السبب اتسع الفارق بين سعري البيع والشراء

عمل واحد بليلة الإسراء والمعراج يحقق الأمنيات المستحيلة وترى العجب في حياتك

في ظل مطالب حماس.. «لقاء طويل ومتعمق» بين نتنياهو وبلينكن

قضية رسومات المترو.. قرار عاجل بشأن استئناف غادة والي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأحمر.. كارول سماحة تشعل السوشيال ميديا بملابسها

10 صفقات تزين الزمالك.. ماذا قال مدحت العدل عن المجلس الجديد؟

يدق ناقوس الخطر.. علامات تدل أن علاقتك الزوجية مهددة

بعد اختباره.. Chatgpt يكذب ويقدم معلومة زائفة عن نفسه

فيديو

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

استشاري مخ وأعصاب عن مسلسل "حالة خاصة": تناول حالة متقدمة من التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ