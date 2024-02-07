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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صابرين : أحرص على التنوع فى اختيار أدوارى

صابرين
صابرين

كشفت الفنانة صابرين عن حرصها الشديد فى التنوع بين أدوارها مؤكدة أنها تفضل هذا الأمر حتى لا تنحصر فى دور معين.

وقالت صابرين لصدى البلد : دائما أحب التنوع فى الأدوار مثلا فكرة تقديم دور الأم فى مسلسل "مسار إجبارى"، يمكن تجسيدها بأكثر من طريقة، وكل أم لها طريقة كلامها المختلفة طبقا لحالتها الاجتماعية والدرجة العلمية وتربيتها، كما أننى حريصة أيضا على رؤية مدى تأثير هذه الشخصية فى العمل الفنى، بمعنى أن هذه الأم لها حياتها وتأثيرها أم لا، فلابد ان يكون له معنى فى الدراما وهذا ما يهمنى عند اختيار العمل الفنى.

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صابرين

وأكدت النجمة صابرين أنها بدأت تصوير أول مشاهدها في مسلسل "مسار إجبارى" المكون من 15 حلقة، لافتة إلى أنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية والدة عصام عمر، وتمر بالعديد من المواقف والتحديات وذلك في إطار اجتماعى مشوق.

وأشارت صابرين في تصريحات صحفية إلى أنها متحمسة جداً للعمل باعتباره من أول انتاجات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكذلك العمل مع المخرجة نادين خان التى تأجل التعاون معها، وأيضاً المنتجة دينا كريم التي تعتبرها من المنتجين المحترمين في المهنة.

وأوضحت صابرين أنها أحبت التجربة القائمة على الشباب لأنها تريد العمل مع أجيال مختلفة، مع وجود دراما اجتماعية أسرية بها ضحك وشجن ورومانسية في نفس الوقت.

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