الزراعة: رفع كفاءة الأصول من المزارع السمكية لتحقيق أعلى إنتاجية

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع قيادات جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور صلاح مصيلحى رئيس مجلس إدارة الجهاز واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الثروة السمكية وزيادة الإنتاجية من الأسماك باعتبارها أحد أهم محاور الأمن الغذائي والبروتين.



وبحث الاجتماع متابعة أعمال التطوير في البحيرات بالاشتراك مع الجهات المعنية وتطوير المفرخات ومتابعة تطوير المزارع السمكية والمعامل وكذا الاهتمام بتنفيذ حملات الإزالة للمخالفين وتحرير العقود للملتزمين في تسديد مستحقات الدولة.



كما بحث الاجتماع الملفات الجاري تنفيذها ومنها رفع كفاءة الأصول من المزارع والمفارخ السمكية لتحقيق أعلى إنتاجية من الأسماك والاهتمام بالالقاء الزريعة وزيادة أعدادها

كما تناول الاجتماع أيضا متابعة تحصيل مستحقات الجهاز لدى الغير.