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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محلية النواب تناقش طلب إحاطة للنائب أحمد على..تفاصيل

إجتماع لجنة الإدارة
إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب إحاطة مقدم من النائب علي أحمد علي بشأن إعادة النظر في قرار محافظة كفر الشيخ الصادر بزيادة القيمة الإيجارية - حق انتفاع - للفدان الواحد بأراضي أملاك الدولة البالغ مساحتها ۱۷۰۰۰ فدان بمركزي سيدي سالم، والرياض من ۲۰۰۰ جنيه إلى ٥٠٠٠ جنيه، مع العلم أن هذه الأراضي مستأجرة منذ عام ١٩٥٠، وتكبد المستأجرين المشقة والعناء في استصلاحها، فضلاً عن عدم وجود بنية تحتية بهذه الأراضي ومواقع الري بها مختلفة وغير مهيئة للري والصرف وتروى من بحيرة البرلس.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب عن محافظة كفر الشيخ.

واستعرض النائب علي أحمد علي، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، وطالب بضرورة مراعاة القيمة الإيجارية لهذه الأراضي.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وصول القيمة الإيجارية لهذه الأراضي إلى 5000 جنيه يعتبر قيمة  غير عادلة للدولة.

فيما، أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تغيير الوضع القائم يحتاج تدرج، وإذا كانت مسألة التدرج في ارتفاع القيمة الإيجارية فإن التدرج في رفع القيمة الإيجارية يمكن أن يحلحل المشكلة.

لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب طلب احاطة كفر الشيخ القيمة الإيجارية حق انتفاع بحيرة البرلس

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