عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

91 % نسبة النجاح.. اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بجنوب سيناء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

اعتمد الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة  الابتدائية بجنوب سيناء للعام الدراسي 2023- 2024، بنسبة نجاح 91% .
وقال الشيخ مضر عبد السميع، مدير عام منطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن إجمالي عدد الطلاب بالشهادة الابتدائية بلغ 434 طالب وطالبة، بواقع 218 فتاة حضر منهم امتحانات الفصل الدراسي الأول 211، و غياب 7، وبلغ إجمالي عدد الطلاب 216 حضر الامتحانات منهم 206، وغائب 10.
وأوضح مدير عام المنطقة الأزهرية في تصريح اليوم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين حضروا امتحانات الفصل الدراسي الأول بالشهادة الابتدائية على مستوى كافة مدن المحافظة بلغ 417 طالبًا وطالبة، وغائب 17 طالب وطالبة.
وقدم التهنئة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في الفصل الدراسي الثاني، كما وجه الشكر لجميع  القائمين على العملية التعليمية بالمنطقة الأزهرية في المحافظة لجهودهم مع الطلاب للنهوض بالعملية التعليمية.
جدير بالذكر، أن الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، وجه  بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، من خلال الرابط التالي: https://natiga.azhar.eg/

صورة ارشيفية

IMG-20240207-WA0023(1)
IMG-20240207-WA0023(1)
جنوب سيناء اعتماد نتيجة الابتدائية مضر عبد السميع نتيجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بقفزة جديدة .. وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن يفاجئ الجميع بأول طلباته بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب

تراجع 23 جنيهًا|الدولار يُعاني في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الدولار بـ 47 .. السوق الموازي يتعرض لضربات موجعة والجنيه يصعد 35%

حالة من الغضب والارتباك داخل الأهلي بسبب عدلي القيعي.. تفاصيل

مهيب عبدالهادي: هذا الحارس أفضل من «أبوجبل».. ورمضان صبحي ومرموش The best

«شبانة»: لهذا السبب قدّم الأهلي التماسًا لـ«الكاف».. والخطيب مستاء

قرار عاجل من النيابة في واقعة ابتلاع شاب أثناء تنقيبه عن الآثار بعين شمس

موضوعات متعلقة

ندوة بإعلام جنوب سيناء توصي بتشجيع العمل المشغولات اليدوية

محافظ جنوب سيناء يدعو لتضافر الجهود لإنجاح موتمر السياحة الصحية

ترشيحاتنا

لسنا جمهورية موز.. نتنياهو يلغي اجتماعا بين بلينكن ورئيس الأركان الإسرائيلي

بعد 16 مجزرة جديدة.. صحة غزة تكشف أحدث حصيلة لضحايا العدوان الإسرائيلي

عيار 21 يسجل 3400 جنيه|توقعات الشعبة للفترة المقبلة.. ولهذا السبب اتسع الفارق بين سعري البيع والشراء

عمل واحد بليلة الإسراء والمعراج يحقق الأمنيات المستحيلة وترى العجب في حياتك

في ظل مطالب حماس.. «لقاء طويل ومتعمق» بين نتنياهو وبلينكن

قضية رسومات المترو.. قرار عاجل بشأن استئناف غادة والي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأحمر.. كارول سماحة تشعل السوشيال ميديا بملابسها

10 صفقات تزين الزمالك.. ماذا قال مدحت العدل عن المجلس الجديد؟

يدق ناقوس الخطر.. علامات تدل أن علاقتك الزوجية مهددة

بعد اختباره.. Chatgpt يكذب ويقدم معلومة زائفة عن نفسه

فيديو

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

استشاري مخ وأعصاب عن مسلسل "حالة خاصة": تناول حالة متقدمة من التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ