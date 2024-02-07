91 % نسبة النجاح.. اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بجنوب سيناء

اعتمد الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية بجنوب سيناء للعام الدراسي 2023- 2024، بنسبة نجاح 91% .

وقال الشيخ مضر عبد السميع، مدير عام منطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن إجمالي عدد الطلاب بالشهادة الابتدائية بلغ 434 طالب وطالبة، بواقع 218 فتاة حضر منهم امتحانات الفصل الدراسي الأول 211، و غياب 7، وبلغ إجمالي عدد الطلاب 216 حضر الامتحانات منهم 206، وغائب 10.

وأوضح مدير عام المنطقة الأزهرية في تصريح اليوم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين حضروا امتحانات الفصل الدراسي الأول بالشهادة الابتدائية على مستوى كافة مدن المحافظة بلغ 417 طالبًا وطالبة، وغائب 17 طالب وطالبة.

وقدم التهنئة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في الفصل الدراسي الثاني، كما وجه الشكر لجميع القائمين على العملية التعليمية بالمنطقة الأزهرية في المحافظة لجهودهم مع الطلاب للنهوض بالعملية التعليمية.

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، وجه بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، من خلال الرابط التالي: https://natiga.azhar.eg/

صورة ارشيفية