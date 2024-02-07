تصريحات هامة للمدير الفني الجديد لنادي بيراميدز

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز، عن سعادته البالغة بتولي تدريب فريق بحجم بيراميدز، مؤكدا على أنه بمجرد عرض الأمر عليه وافق على الفور لمعرفته بمدى السمعة الطيبة التي يتمتع بها النادي في مصر وقارة أفريقيا وإدارة احترافية، ونادي يمتلك إمكانيات كبيرة، وكذلك مجموعة لاعبين يمتازون بالجودة العالية، ويثق بأنه سيحقق النجاح في هذا المكان المثالي الذي يمتلك كل المقومات.

أضاف المدير الفني أنه اطمأن كثيرا على مستقبل النادي بعدما شاهد الخطط الطموحة، التي يمتلكها النادي بعد جلسته مع المهندس ممدوح عيد رئيس النادي، والكابتن عمرو بسيوني مدير التعاقدات ومساعد المدير الرياضي، وكان سعيدا للغاية ووافق على الفور وجاهز للمنافسة على جميع البطولات.

أشار يورتشيتش إلى أنه تابع الكثير من مباريات الفريق خلال الفترة الماضية ويعلم جيدا مدى الجودة التي يمتاز بها هذا النادي وتحدث مع لاعبيه في أول جلسة على أنه يثق كثيرا في المجموعة وبالتعاون واللعب بروح واحدة سيكون النجاح هو المستقبل لهذا النادي، وسيعمل على تحقيق طموحات الإدارة خلال الفترة المقبلة، ويأمل أن يكون وجوده على رأس الجهاز الفني إضافة للنادي خلال الفترة المقبلة.