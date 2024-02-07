جابر: البرامج الانتخابية المطروحة الآن مكررة ولا تقدم جديدا للمحامين

أكد عبد المجيد جابر، المحامي والمتحدث الرسمي باسم حملة “ادعم نقابتك”، والمرشح على مقعد استئناف القاهرة، أن هناك وجوها كثيره تتصدر العمل النقابي منذ أكثر من عشرين عاما، ولا تريد أن تعطي فرصة للشباب أو لتجديد دماء العمل النقابي، ما انعكس سلبا على نقابة المحامين.

وقال جابر إن “المحامين كرهوا الأفكار البالية والخطاب المتواتر دون جدوى لهم، وعدم حساب المخطئ، لذلك وجب التغير شكلا وموضوعا من محتكري العمل النقابي، فمن يملك نفس الأفكار القديمة والمنتمى لمدارس ثبت فشلها نتمنى أن لا يكون له فرصة للتواجد مجددا لكون نقابة المحامين أصبحت تكية له ولأنصاره على حساب شباب المحامين”.