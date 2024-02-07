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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في ذكرى الإسراء والمعراج.. "عمال مصر والعرب" يدعو لإعلاء تكاتف قيم الإنتاج

عمال مصر
عمال مصر

بعث هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس المجلس التنفيذى لعمال البلديات والسياحة العرب رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج .

جاء نص الرسالة كالتالى : يطيب لى بالاصالة عن نفسى وبالانابة عن جموع الطبقة العاملة بمصر والعرب أتقدم لفخامتكم بمشاعـر يملؤها مزيد من التقدير بالتهنئة وذلك بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج مثمنين ما تبذلونه من جهد خارق لصالح الوطن.. ويسعدنى أن أتوجه بأسمى أيات الدعاء راجيا المولى عز وجل أن يسدد خطاكم الوطنية نحو استكمال مسيرة البناء والتعمير لمصر الحديثة.

وفى برقيات مماثلة بعث بها لكلا من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى جمهورية مصر العربية.

جاء فيها : أصدق التهانى لرجال الدين والأئمة الافاضل الذين نعتز بهم وذلك بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج كما نؤكد أننا سنظل ممتنيين لجهودكم وعملكم فى نشر قيم الدين السمحة وليظل الازهر الشريف ودار الافتاء ووزارة الاوقاف منهلا للسائلين وصحيح الدين.

تابع : " المهيرى ' داعيا الشعوب العربية الى مزيد من التكاتف بمناسبة تلك الذكرى العطرة دفعا لمسيرة العمل والانتاج بأوطاننا لمواجهة حروب الشرذمة التى تشهدها المنطقة العربية..مؤكدا أنه وهو يتقدم بالتهنئة أيضا للشعوب الاسلامية والعربية يحدوه الامل فى تلك الذكرى العطرة بان تكون رحلة الاسراء والمعراج مصدر اشعاع لمستقبل تنموى مشرق.

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