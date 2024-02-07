عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة عن "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا" بأسوان

مشروع الطاقة الشمسية
مشروع الطاقة الشمسية بأسوان

عقد مركز النيل للإعلام بأسوان ندوة عن مشروع الطاقة الشمسية فى محافظة أسوان وتنمية قطاع الطاقة النظيفة، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان، وذلك فى إطار حملة "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا" التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة، وإشراف الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلى، بهدف دعم الصناعات المحلية وتفعيل شراء المنتج المصرى.

حاضر فى الندوة، المهندس أحمد حسين، مدير التشغيل بالمحطة، والمهندس على وصفى، مدير السلامة المهنية بالمحطة، وتناولا فى حديثهما أن إجمالى الطاقة الناتجة من المحطة تعادل 90% من إنتاج السد العالي للطاقة الكهربائية حيث تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجاوات، حيث دخلت 17 محطة الخدمة بإجمالى 830 ميجاوات يتم إدخالها إلى الشبكة القومية للكهرباء فى جنوب الصعيد بأسوان.

محافظ أسوان: توجيهات رئاسية مستمرة لدعم ورعاية شباب المحافظات

بنسبة نجاح 77.7% .. محافظ أسوان يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

مستقبل ولادنا

وأوضح أن المحطات الجديدة تدعم التوجه نحو الاستفادة من الطاقة المتجددة النظيفة، مؤكدين أن المحطة تعد أكبر تجمع لمحطات طاقة شمسية بنظام الخلايا الفولطية بدون تخزين على مستوى العالم، تعد الطاقة الشمسية أهم مصدر حميد للطاقة على الكرة الأرضية، وتقع مصر جغرافيًّا بين خطى عرض 22 و31.5 شمالًا، وبهذا تقع مصر في قلب الحزام الشمسي العالمى، ومن ثم تعد من أغنى دول العالم بالطاقة الشمسية ويتم إنشاء أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية على أرض قرية بنبان بمحافظة أسوان.

وفى نهاية اللقاء تمت زيارة موقع إحدى المحطات الشمسية للاطلاع على الإنجازات التى حققتها الدولة على أرض الواقع.

نظم الندوة أحمد عبد الحميد محمد شاذلى مسئول البرامج الإعلامية بالمركز وفريق العمل بالمركز أحمد صابر محمد وجيهان أمين عثمان ومحمد ناصر محمد، وتحت إشراف إيمان عبد الحليم أحمد مدير مجمع إعلام أسوان ورعاية ونرمين أحمد أبو سريع مدير عام إعلام أسوان والبحر الأحمر وأشرف محمود عبد الرازق وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لإعلام جنوب الصعيد والبحر الأحمر.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الطاقة الشمسية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بقفزة جديدة .. وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن يفاجئ الجميع بأول طلباته بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب

تراجع 23 جنيهًا|الدولار يُعاني في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

حالة من الغضب والارتباك داخل الأهلي بسبب عدلي القيعي.. تفاصيل

الدولار بـ 47 .. السوق الموازي يتعرض لضربات موجعة والجنيه يصعد 35%

الحبس سنة عقوبة كل من أحدث بالذهب تعديلا بعد دمغه طبقا للقانون

مهيب عبدالهادي: هذا الحارس أفضل من «أبوجبل».. ورمضان صبحي ومرموش The best

«شبانة»: لهذا السبب قدّم الأهلي التماسًا لـ«الكاف».. والخطيب مستاء

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: توجيهات رئاسية مستمرة لدعم ورعاية شباب المحافظات

ترشيحاتنا

إسرائيل يعترف بـ اغتيال 3 فلسطينيين في مخيم نور الشمس بالضفة الغربية

1000 إلى 1200 جنيه شهريًا.. السيسي يوجه بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بأبو قرقاص بالمنيا

السيسي يوجه بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى بين 1000 إلى 1200 جنيه

عاجل: قرارات مهمة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة سلامة تصدم متابعيها بظهورها الأخير | شاهد

جيب قصيرة.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها |شاهد

بالجلد الأحمر.. كارول سماحة تشعل السوشيال ميديا بملابسها

10 صفقات تزين الزمالك.. ماذا قال مدحت العدل عن المجلس الجديد؟

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ