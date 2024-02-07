ندوة عن "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا" بأسوان

عقد مركز النيل للإعلام بأسوان ندوة عن مشروع الطاقة الشمسية فى محافظة أسوان وتنمية قطاع الطاقة النظيفة، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان، وذلك فى إطار حملة "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا" التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة، وإشراف الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلى، بهدف دعم الصناعات المحلية وتفعيل شراء المنتج المصرى.

حاضر فى الندوة، المهندس أحمد حسين، مدير التشغيل بالمحطة، والمهندس على وصفى، مدير السلامة المهنية بالمحطة، وتناولا فى حديثهما أن إجمالى الطاقة الناتجة من المحطة تعادل 90% من إنتاج السد العالي للطاقة الكهربائية حيث تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجاوات، حيث دخلت 17 محطة الخدمة بإجمالى 830 ميجاوات يتم إدخالها إلى الشبكة القومية للكهرباء فى جنوب الصعيد بأسوان.

مستقبل ولادنا

وأوضح أن المحطات الجديدة تدعم التوجه نحو الاستفادة من الطاقة المتجددة النظيفة، مؤكدين أن المحطة تعد أكبر تجمع لمحطات طاقة شمسية بنظام الخلايا الفولطية بدون تخزين على مستوى العالم، تعد الطاقة الشمسية أهم مصدر حميد للطاقة على الكرة الأرضية، وتقع مصر جغرافيًّا بين خطى عرض 22 و31.5 شمالًا، وبهذا تقع مصر في قلب الحزام الشمسي العالمى، ومن ثم تعد من أغنى دول العالم بالطاقة الشمسية ويتم إنشاء أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية على أرض قرية بنبان بمحافظة أسوان.

وفى نهاية اللقاء تمت زيارة موقع إحدى المحطات الشمسية للاطلاع على الإنجازات التى حققتها الدولة على أرض الواقع.

نظم الندوة أحمد عبد الحميد محمد شاذلى مسئول البرامج الإعلامية بالمركز وفريق العمل بالمركز أحمد صابر محمد وجيهان أمين عثمان ومحمد ناصر محمد، وتحت إشراف إيمان عبد الحليم أحمد مدير مجمع إعلام أسوان ورعاية ونرمين أحمد أبو سريع مدير عام إعلام أسوان والبحر الأحمر وأشرف محمود عبد الرازق وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لإعلام جنوب الصعيد والبحر الأحمر.