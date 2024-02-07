عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مكتب شكاوي المرأة ينظم دورة تدريبية للعاملين بالمجلس حول الأمن السيبراني

صدى البلد

نظم المجلس القومي للمرأة دورة تدريبية للعاملين بالمجلس ومحامي مكتب شكاوي المرأة بعنوان "الأمن السيبراني للمرأة والأسرة المصرية" وذلك على مدار يومين ، بالتعاون مع المعهد الأمني للتنمية البشرية التابع لصندوق تأمين ضباط الشرطة.

وتضمن التدريب التوعية بأنواع الجرائم الإلكترونية التي من الممكن ان تتعرض لها المرأة والتي تشمل الابتزاز الالكتروني وسرقة الهوية والملفات الضارة وجرائم القرصنة وجرائم الأموال، والتعريف بأحدث الطرق المتبعة في القرصنة الإلكترونية ضد المرأة، والخطر الذي يشكله الذكاء الاصطناعي علي الحياة الشخصية للمرأة واسرتها، الى جانب الطرق المتبعة لحماية المرأة من كل تلك الجرائم.

كما استعرض التدريب أنواع العملات الرقمية المختلفة والتى تشمل العملات الافتراضية والعملات الإلكترونية والعملات الرقمية الرسمية والعملات المشفرة، وكيفية الاستخدام الآمن لتلك العملات، ودور الهندسة الاجتماعية في الجرائم الإلكترونية.

كما تضمن التدريب أحدث الطرق والتطبيقات التي تحمي المعلومات الشخصية للمرأة وأسرتها من القرصنة.

وتضمن التدريب تعريف الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق والشبكات العصبية، وأحدث الآلات التي تجمع بين أنواع الذكاء المختلفة لدي الانسان "الروبوت".

 كما ناقش أنواع الفيروسات المختلفة الموجودة  وكيفية حماية الأجهزة الإلكترونية منها، وكيفية حماية الأطفال والشباب من الانسياق وراء  بعض الالعاب والبرامج التي من الممكن أن تؤثر عليهم بالسلب بشتي الصور.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بقفزة جديدة .. وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن يفاجئ الجميع بأول طلباته بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب

تراجع 23 جنيهًا|الدولار يُعاني في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

حالة من الغضب والارتباك داخل الأهلي بسبب عدلي القيعي.. تفاصيل

الحبس سنة عقوبة كل من أحدث بالذهب تعديلا بعد دمغه طبقا للقانون

الدولار بـ 47 .. السوق الموازي يتعرض لضربات موجعة والجنيه يصعد 35%

مهيب عبدالهادي: هذا الحارس أفضل من «أبوجبل».. ورمضان صبحي ومرموش The best

«شبانة»: لهذا السبب قدّم الأهلي التماسًا لـ«الكاف».. والخطيب مستاء

ترشيحاتنا

تبدأ بعد قليل.. ما هي حكمة الإسراء والمعراج والدعاء المستجاب فيها؟

رغم الفشل بمحكمة العدل الدولية.. الرئيس الإسرائيلي يشيد بفريق تل أبيب القانوني

عزل وتحويل للنيابة لـ274 من العاملين بالمحليات والإدارات الزراعية

صدور اللائحة لقانون مخالفات البناء قبل 22 فبراير وتيسيرات من الحكومة للمواطنين

مركز القدس للدراسات: الاحتلال يتوقع استسلام الفصائل الفلسطينية بعد حربه على غزة

بقيمة 38 مليون جنيه.. القبض على أصحاب شركة يتاجرون فى النقد الأجنبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة سلامة تصدم متابعيها بظهورها الأخير | شاهد

جيب قصيرة.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها |شاهد

بالجلد الأحمر.. كارول سماحة تشعل السوشيال ميديا بملابسها

10 صفقات تزين الزمالك.. ماذا قال مدحت العدل عن المجلس الجديد؟

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ