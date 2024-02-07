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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الارصاد: طقس الغد دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الانحاء

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس غدا / الخميس / دافئا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحر وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائلا للدفء على السواحل الشمالية.. شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء .


فيما قد تكون الشبورة المائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. 


أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون خفيفة، وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية جنوبية غربية .. بينما تكون حالة البحرالاحمر خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 23 14
العاصمة الادارية 23 11
6 اكتوبر 24 12
بنهــــا 23 14
دمنهور 23 14
وادى النطرون 24 13
كفر الشيخ 22 12
المنصورة 23 13
الزقازيق 24 14
شبين الكوم 23 14
طنطا 22 13
دمياط 19 12 
بورسعيد 19 11
الإسماعيلية 22 09
السويس 22 10
العريش 20 10
رفح 19 12
رأس سدر 22 11
نخل 21 03
كاترين 13 01
الطور 25 10
طابا 23 12
شرم الشيخ 26 16
الاسكندرية 21 10
العلمين الجديدة 21 11
مطروح 20 10
السلوم 21 10
سيوة 20 07
رأس غارب 25 14
الغردقة 25 15
سفاجا 26 14
مرسى علم 25 15
شلاتين 27 16
حلايب 23 15
أبو رماد 24 14 
رأس حدربة 24 15
الفيوم 23 10
بني سويف 23 09
المنيا 24 08
أسيوط 23 08
سوهاج 24 07
قنا 27 09 
الأقصر 26 08
أسوان 27 10
الوادى الجديد 26 10
أبوسمبل 27 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 28 20
المدينة 28 16 
الرياض 23 10
المنامة 22 16
أبوظبى 24 17
الدوحة 24 15
الكويت 23 10
دمشق 17 05
بيروت 20 13
عمان 19 06
القدس 18 08
غزة 20 11
بغداد 22 07
مسقط 26 21
صنعاء 25 08
الخرطوم 30 18
طرابلس 22 10
تونس 22 09
الجزائر 20 11
الرباط 25 11
نواكشوط 35 18

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 14 03
إسطنبول 18 10
إسلام آباد 20 04
نيودلهى 20 07 
جاكرتا 33 24
بكين 06 06-
كوالالمبور 33 24
طوكيو 09 01 
أثينا 19 07
روما 17 09
باريس 14 11
مدريد 13 09
برلين 05 01
لندن 12 10
مونتريال 02 01-
موسكو 13- 22-
نيويورك 10 04
واشنطن 14 04
أديس أبابا 25 13

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