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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"قومي المرأة" ينظم تدريبا عن الأمن السيبراني للتوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

نظم المجلس القومي للمرأة تدريبا للعاملين بالمجلس ومحامي مكتب شكاوى المرأة عن "الأمن السيبراني للمرأة والأسرة المصرية" ، وذلك بالتعاون مع المعهد الأمني للتنمية البشرية التابع لصندوق تأمين ضباط الشرطة.


وذكر المجلس ،في بيان أصدره اليوم / الأربعاء / ، أن التدريب تضمن التوعية بأنواع الجرائم الإلكترونية التي من الممكن أن تتعرض لها المرأة والتي تشمل الابتزاز الإلكتروني وسرقة الهوية والملفات الضارة وجرائم القرصنة وجرائم الأموال، والتعريف بأحدث الطرق المتبعة في القرصنة الإلكترونية ضد المرأة، والخطر الذي يشكله الذكاء الاصطناعي على الحياة الشخصية للمرأة وأسرتها، إلى جانب الطرق المتبعة لحماية المرأة من كل تلك الجرائم.


واستعرض التدريب أنواع العملات الرقمية المختلفة والتي تشمل العملات الافتراضية والعملات الإلكترونية والعملات الرقمية الرسمية والعملات المشفرة، وكيفية الاستخدام الآمن لتلك العملات، ودور الهندسة الاجتماعية في الجرائم الإلكترونية، كما تضمن التدريب أحدث الطرق والتطبيقات التي تحمي المعلومات الشخصية للمرأة وأسرتها من القرصنة.


واستعرض التدريب أهمية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق والشبكات العصبية، وأحدث الآلات التي تجمع بين أنواع الذكاء المختلفة لدى الإنسان "الروبوت"،بالإضافة إلى أنواع الفيروسات المختلفة الموجودة وكيفية حماية الأجهزة الإلكترونية منها، وحماية الأطفال والشباب من الانسياق وراء بعض الألعاب والبرامج التي من الممكن أن تؤثر عليهم بالسلب بشتى الصور.
 

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