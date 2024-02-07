عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غارة إسرائيلية على حي الشجاعية شرق قطاع غزة

ارشيفي
ارشيفي

شنت طائرات الاحتلال غارة على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كان مقاتلو سرايا القدس تمكنوا من استهداف قوة من جيش الاحتلال متحصنة في أحد المنازل بمحور التقدم غرب خانيونس بقذيفة "TBG" المضادة للتحصينات ما أدى إلى إيقاع القوة بين قتيل وجريح.

فيما استشهد  14 فلسطينيا وجرح آخرون في قصف لمدرسة الحناوي في حي الأمل غربي خانيونس.

كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النيران باتجاه ساحل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كانت كتائب القسام وكتائب المجاهدين نجحت  في استهداف طائرة مروحية من طراز "أباتشي" بصاروخ "سام 7" غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق صرح أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة بأن الاحتلال الاسرائيلي شدد حصاره على مجمع ناصر الطبي ويستهدف محيطه بشكل مركز.

وأشار في تصريحات له؛ الى ان الاحتلال الاسرائيلي يضع حياة 300 كادر طبي و 450 جريحا و 10 الاف نازح في دائرة الخطر المباشر.

وبين أن مستشفيات القطاع تعاني نقصا حادا في ادوية التخدير والعناية المركزة والعمليات الجراحية بالإضافة الي نقص حاد في مستلزمات وخيوط العمليات الجراحية.

ولفت الى ان المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال 4 ايام نتيجة نقص الوقود، مشيرا الى ان الاحتلال الاسرائيلي يعيق حركة سيارات الاسعاف.

وقال أيضا : طواقم الاسعاف تخاطر بحياتها من اجل انقاذ الجرحى نتيجة منع الاحتلال لحركة سيارات الاسعاف.

وأتم تصريحاته قائلا : الطواقم الطبية والجرحى والنازحين في مجمع ناصر الطبي بلا طعام. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بقفزة جديدة .. وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن يفاجئ الجميع بأول طلباته بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب

تراجع 23 جنيهًا|الدولار يُعاني في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

حالة من الغضب والارتباك داخل الأهلي بسبب عدلي القيعي.. تفاصيل

الدولار بـ 47 .. السوق الموازي يتعرض لضربات موجعة والجنيه يصعد 35%

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

مهيب عبدالهادي: هذا الحارس أفضل من «أبوجبل».. ورمضان صبحي ومرموش The best

الحبس سنة عقوبة كل من أحدث بالذهب تعديلا بعد دمغه طبقا للقانون

ترشيحاتنا

إسرائيل يعترف بـ اغتيال 3 فلسطينيين في مخيم نور الشمس بالضفة الغربية

1000 إلى 1200 جنيه شهريًا.. السيسي يوجه بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بأبو قرقاص بالمنيا

السيسي يوجه بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى بين 1000 إلى 1200 جنيه

عاجل: قرارات مهمة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة سلامة تصدم متابعيها بظهورها الأخير | شاهد

جيب قصيرة.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها |شاهد

بالجلد الأحمر.. كارول سماحة تشعل السوشيال ميديا بملابسها

10 صفقات تزين الزمالك.. ماذا قال مدحت العدل عن المجلس الجديد؟

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ