غارة إسرائيلية على حي الشجاعية شرق قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال غارة على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كان مقاتلو سرايا القدس تمكنوا من استهداف قوة من جيش الاحتلال متحصنة في أحد المنازل بمحور التقدم غرب خانيونس بقذيفة "TBG" المضادة للتحصينات ما أدى إلى إيقاع القوة بين قتيل وجريح.

فيما استشهد 14 فلسطينيا وجرح آخرون في قصف لمدرسة الحناوي في حي الأمل غربي خانيونس.

كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النيران باتجاه ساحل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كانت كتائب القسام وكتائب المجاهدين نجحت في استهداف طائرة مروحية من طراز "أباتشي" بصاروخ "سام 7" غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق صرح أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة بأن الاحتلال الاسرائيلي شدد حصاره على مجمع ناصر الطبي ويستهدف محيطه بشكل مركز.

وأشار في تصريحات له؛ الى ان الاحتلال الاسرائيلي يضع حياة 300 كادر طبي و 450 جريحا و 10 الاف نازح في دائرة الخطر المباشر.

وبين أن مستشفيات القطاع تعاني نقصا حادا في ادوية التخدير والعناية المركزة والعمليات الجراحية بالإضافة الي نقص حاد في مستلزمات وخيوط العمليات الجراحية.

ولفت الى ان المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال 4 ايام نتيجة نقص الوقود، مشيرا الى ان الاحتلال الاسرائيلي يعيق حركة سيارات الاسعاف.

وقال أيضا : طواقم الاسعاف تخاطر بحياتها من اجل انقاذ الجرحى نتيجة منع الاحتلال لحركة سيارات الاسعاف.

وأتم تصريحاته قائلا : الطواقم الطبية والجرحى والنازحين في مجمع ناصر الطبي بلا طعام.