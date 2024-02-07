السفارة البريطانية: الملك تشارلز بدأ جدول العلاج وسيواصل القيام بأعمال الدولة

أعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة أن الملك تشارلز الثالث بدأ اليوم جدولًا للعلاجات المنتظمة، وخلال هذه الفترة نصحه الأطباء بتأجيل واجباته العامة.. لافتة إلى أنه وطوال هذه الفترة، سيواصل القيام بأعمال الدولة والأوراق الرسمية كالمعتاد.



وأضافت - فى بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الاربعاء - انه أثناء العملية الجراحية التي أجراها الملك تشارلز مؤخرًا في المستشفى لعلاج تضخم البروستاتا الحميد، حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة إصابته بشكل من أشكال السرطان.



ووفقا للسفارة.. أعرب الملك عن امتنانه لفريقه الطبي لتدخلهم السريع، والذي أصبح ممكناً بفضل الإجراء الذي خضع له في المستشفى مؤخرا.



وأوضحت إنه ( الملك ) يتطلع إلى العودة إلى الخدمة العامة الكاملة في أقرب وقت ممكن.



وأشارت السفارة إلى أن الملك تشارلز اختار مشاركة تشخيصية، لمنع التكهنات وعلى أمل أن يساعد ذلك في فهم الجمهور لجميع المصابين بالسرطان في جميع أنحاء العالم.