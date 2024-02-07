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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الرقابة على المصانع والمنشآت

حملات الرقابة على
حملات الرقابة على الأسواق

وجه محمد الشريف محافظ الإسكندرية،  بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق، موجها الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على المصانع والمنشآت لمحاربة كافة أشكال الغش التجاري.


وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية حملة مكبرة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بنطاق مركز ومدينة برج العرب تنفيذا لتعليمات محافظ الاسكندرية .


وأسفرت الحملة عن ضبط عدة مصانع أعلاف دواجن وأعلاف ماشية و أسماك لحيازتها أعلاف وخامات دون بيانات ودون فواتير دالة على مشروعية الحيازة، وتم التحفظ على نحو كمية ٦٤٠ طنا من علف دواجن وعلف الماشية و أسماك وفوسفات وأطنان ملح ونخالة ومنتجات أخرى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للعرض على وكيل النائب العام.


يأتي ذلك في إطار الرقابة المستمرة على الأنشطة التجارية، وضبط الأسواق ومعاقبة المخالفين وفقا للقانون.
 

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