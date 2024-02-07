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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل مساعد وزير العدل لشئون هيئة أبنية المحاكم

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

استقبل الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية القيادات العسكرية و الأمنية والقضائية والتنفيذية والتشريعية والدينية والشعبية لتقديم التهنئة بمناسبة العيد القومي للمحافظة .
حيث المستشار ربيع قاسم  مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري ، 
والمستشار عماد الدين عبد السميع رئيس محكمة جنوب المنصورة الإبتدائية، والمستشار علي عبد الباري  ، والمستشار أحمد الجوهري  ، والمستشار أحمد شكر  أعضاء المكتب الفني بهيئة أبنية دور المحاكم والشهر العقاري  لتقديم التهنئة بمناسبة العيد القومي للمحافظة .
ووجه " مختار "  الشكر والتقدير لرجال القضاء الشامخ علي تقديم التهنئة لشعب الدقهلية العظيم بمناسبة عيدهم القومي و علي جهودهم المبذولة لتطبيق العدالة وتطبيق القانون والحفاظ علي حقوق المواطنين .

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية العيد القومي للمحافظة أيمن مختار جنوب المنصورة محافظ الدقهلية والتشريعية مساعد وزير العدل محافظة

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