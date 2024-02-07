محافظ الدقهلية يستقبل مساعد وزير العدل لشئون هيئة أبنية المحاكم

استقبل الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية القيادات العسكرية و الأمنية والقضائية والتنفيذية والتشريعية والدينية والشعبية لتقديم التهنئة بمناسبة العيد القومي للمحافظة .

حيث المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري ،

والمستشار عماد الدين عبد السميع رئيس محكمة جنوب المنصورة الإبتدائية، والمستشار علي عبد الباري ، والمستشار أحمد الجوهري ، والمستشار أحمد شكر أعضاء المكتب الفني بهيئة أبنية دور المحاكم والشهر العقاري لتقديم التهنئة بمناسبة العيد القومي للمحافظة .

ووجه " مختار " الشكر والتقدير لرجال القضاء الشامخ علي تقديم التهنئة لشعب الدقهلية العظيم بمناسبة عيدهم القومي و علي جهودهم المبذولة لتطبيق العدالة وتطبيق القانون والحفاظ علي حقوق المواطنين .

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