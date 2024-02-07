أحلام تجرى بروفات حفل موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم

أجرت منذ قليل المطربة أحلام بروفات مع فرقتها الخاصة على مسرح أبو بكر سالم استعداد لحفلها المنتظر اقامته يوم 9 من شهر فبراير الجاري.



ومن المفترض أن تقدم احلام مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني خاصة قامت بالتدريب عليها مع فرقتها الموسيقية.



ويبلغ سعر تذاكر الحلف كا بين 350 ريال و 550 ريال وو800 ريال و 1800 ريال و 2500 ريال .

وكانت المطربة أحلام قد نفت منذ أيام ما تم تداوله حول سرقة منزلها بباريس من خلال منشور على موقع التديونات القصيرة أكس.

وكتبت أحلام: "أحلام سرقه شنطتها؟، يعني يقصدوني انا؟، انا اصلاً مش في باريس أنا في سويسرا من يومين وعموماً الشنطه ابيها حتى لو حلوين ميه الف يورو اسوي فيها شوبينغ في سويسرا، شكراً حبايبي احببببكم خوفتوا اهلي علي مساكين طارت قلوبهم".

ويعرض لأحلام هذه الفترة برنامج أحلام ألف ليلة وليلة وتدور فكرة البرنامج حول استضافه النجوم والحديث معهم عن تفاصيل مشوارهم الفني منذ بدايتهم والصعوبات التى واجهوها إلى أن أصبحوا أحد أهم نجوم هذا الجيل.