لأول مرة منذ بداية الاقتتال.. الجيش السوداني ينتشر في أم درمان

نجح الجيش السوداني في نشر قواته بسوق مدينة أم درمان الرئيسي بعد طرد قوات الدعم السريع لأول مرة منذ بدء الاقتتال العام الماضي بين طرفي الصراع في السودان .

وكانت مصادر من القوات المسلحة السودانية نفت كل المزاعم التي انتشرت خلال الساعات الماضية عن اعتقال ضباط في مدينة أم درمان بتهمة الانقلاب، حيث أعلن الجيش السوداني أن كل قواته تعمل تحت جناح القيادة العامة.

وأكد في بيان نشره مساء أمس على حساب القوات المسلحة في منصة “إكس”، أن كافة “قوات الجيش في منطقة أم درمان ووادي سيدنا تعمل في أعلى مستويات بالتنسيق مع القيادة من أجل تحقيق النصر”، مشدداً على أنه “لا يوجد أي حديث بخلاف الانتصار”.