حملات تموينية وإزالة تعديات على أملاك الدولة بالسويس والغربية

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظتي السويس والغربية ، حملات تموينية مكبرة بجانب حملات إزالة تعديات ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ22 .



في محافظة السويس ، تمكنت مباحث التموين بالمحافظة من ضبط 5 أطنان زبدة وسمنة مجهولة المصدر في أحد المخازن غير المرخصة داخل نطاق قسم شرطة الأربعين .



وكانت قد وردت معلومات الى العميد سامح دوريش ، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس ، تفيد بقيام أحد الاشخاص بتخزين كميات كبيرة من الزبدة والسمنة مجهولة المصدر فى أحد المخازن داخل نطاق قسم شرطة الأربعين ، فتم تشكيل حملة تموينية بقيادة المقدم شريف خالد رئيس مباحث التموين، وبتفتيش المخزن الوارد به المعلومات ، تبين تخزين 5 أطنان زبدة و سمنة مجهولة المصدر يملكها أحد الاشخاص الذين يملكون سلسلة من محلات المواد الغذائية داخل المحافظة .



تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الأربعين والتحفظ على الكميات بسبب عدم وجود فواتير لها وتواجدها فى مخزن غير مرخص .



وفي محافظة الغربية نفذت رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى برئاسة عمرو فكري حملة مكبرة لإزالة التعديات خلال أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة و الأرض الزراعية ، بمشاركة محمد فتحى حكمدار مدينة المحلة الكبرى و العميد محمد حوام مأمور مركز شرطة المحلة و المهندس محمد حنتوش نائب رئيس مركز المحلة ورؤساء الوحدات المحلية.



وذكرت رئاسة المركز والمدينة في بيان صادر اليوم /الأربعاء / أن الحملة تمكنت من إزالة 3 حالات من المخالفات منها حالتان خارج الحيز العمرانى على مساحة 3 قراريط و 10 أسهم بالوحدات المحلية للمعتمدية و البنوان عبارة عن جمالون صاج بأعمدة حديدية و بلوك و شدة خشبية لصب دور أرضى و حالة واحدة بنطاق وحدة المعتمدية داخل الحيز العمرانى عبارة عن مبانى بالبلوك معروشة بمساحة قيراط و 4 أسهم ..كما تمت إزالة حالة واحدة متغير مكاني على مساحة 162 مترا مربعا عبارة عن أعمدة خرسانية لدور ثان علوى نطاق وحدة البنوان، و تم أيضا فك شدة خشبية لدور ثان علوى بحوض أبو القطن بمساحة 50 مترا مربعا، و تستمر يومياً أعمال إيقاف مخالفات البناء و إزالة التعديات على الأرض الزراعية و مصادرة مواد البناء و التحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .