أول تعليق من محمد رمضان بعد تنصيبه سفيرًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم|فيديوجراف

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو، عبر حسابه على موقع "إكس" تويتر سابقًا عن مشاركته في بطولة كاس الأمم الإفريقية، وتنصيبه سفيرا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.





وعلق محمد رمضان قائلًا “‏سعدت وتشرفت بتنصيبي سفيرا لاتحاد الكرة الإفريقي CAF".





وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تنصيب الفنان المصري محمد رمضان سفيرا رسميا له، بعد مشاركته في الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.





ولفت محمد رمضان الأنظار بمشاركته في حفل افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا والنشيد الرسمي للبطولة، في أحدث تعاون فني بينه وبين وسيم SAL صليبي.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.