نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى الإسراء والمعراج

هنأ نقيب الأشراف محمود الشريف ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.



وأكد نقيب الأشراف، أن ذكرى الإسراء والمعراج، فرصة لاستخلاص الدروس والعبر من هذه المعجزة التي ربطت بين المسجدين الحرام والأقصى برباط وثيق، وجعلت مكانة المسجد الأقصى راسخة في وجدان كل مسلم، وتتجدد بتجدد الحديث عن ذكرى الإسراء والمعراج أو تحويل القبلة.



ودعا نقيب الأشراف إلى ضرورة الاستفادة من هذه الذكرى في العمل من أجل رفعة هذا الوطن والترابط بين المصريين، بما يفوت الفرصة على أعداء الوطن ويحبط مخططاتهم التي تستهدف النيل من استقراره وأمنه.