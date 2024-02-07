قرارات عاجلة من السلطات الفلسطينية تخص الموظفين

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية عددا من القرارات التي تخص الموظفين في ضوء قرار الحكومة صرف 60% من راتب شهر 12/2023.

فطوقررت السلطات الفلسطينية تأجيل خصم الأقساط للموظفين من أبناء قطاع غزة حتى نهاية شهر 4-2024 وكذا السماح للمصارف بخصم قسط شهر 12-2023 للموظفين الذين استلموا راتباً كاملاً.

كما تضمنت القرارات أيضا قيد كامل القسط للموظفين الذين يتلقون رواتب مجتزأة في حساب الجاري مدين المؤقت، ويستثنى من ذلك الموظفين الذين لديهم مصدر دخل آخر والقروض المشتركة.

وشددت علي التزام المصارف بسداد الجاري مدين المؤقت حال تحويل الجزء المتمم من الراتب (المستحقات).

كما وجهت سلطة النقد المصارف لجدولة قروض الموظفين وترتيب مديونياتهم، آخذين بالاعتبار احتمالية استمرار دفع الحكومة رواتب غير مكتملة للموظفين خلال الأشهر القليلة القادمة.

فيما حثت سلطة النقد، الموظفين، على مراجعة المصارف لإتمام إجراءات الجدولة وترتيب المديونيات حتى يتم تنظيم عملية خصم المستحقات المتراكمة عليهم.

وأشارت سلطة النقد إلى أنه ونتيجة للحرب في قطاع غزة، توجد بعض الإشكاليات في تشغيل فروع البنوك والصرافات الآلية بالشكل الأمثل، الأمر الذي يؤثر على عملية سحب الرواتب من الصرافات الآلية في بعض الحالات.

كما أجلت سلطة النقد خصم القروض لموظفي قطاع غزة المدنيين والعسكريين اربع شهور حتى شهر 4 /2024