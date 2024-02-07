مران قوي للاعبي الأهلي الدوليين تحت قيادة كولر

قاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا قويا لمجموعة اللاعبين الدوليين على ملعب مختار التتش صباح ‏اليوم.‏

واقتصر مران الفريق على اللاعبين الدوليين، في الوقت الذي منح فيه الجهاز الفني راحة لبقية اللاعبين على ضوء البرنامج التدريبي ‏الخاص بالفترة المقبلة.‏

وشهد المران تدريبات بدنية متنوعة، قبل أن يشرف كولر على فقرات خططية بمشاركة اللاعبين، وانضم إليهم أليو ديانج الذي فضل ‏المشاركة في التدريبات عقب عودته للقاهرة مباشرة.

وواصل الجهاز الفني إعداد اللاعبين في إطار التحضير لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا‎.