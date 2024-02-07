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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الاتحاد الدولي الصليب والهلال الأحمر تتفقد معبر رفح ومخازن المساعدات بالعريش

صدى البلد

أعربت الرئيس الجديد للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كيت فوربس عن شكرها لفريق الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء على الجهود الإنسانية التي يقومون بها تجاه الفلسطينيين بقطاع غزة.

جاء ذلك خلال تفقد كيت فوربس اليوم الأربعاء لميناء رفح البري بشمال سيناء ، مخازن المساعدات في مدينة العريش ، حيث رافقها محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة بحضور الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر ،ورئيس الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور يونس الخطيب ،ورئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد . 


واستمعت فوربس إلى شرح من مسئولي الهلال الأحمر المصري حول كيفية استقبال المساعدات وأنواعها وطرق تخزينها وتكويدها وتحميلها على شاحنات ، ونقلها إلى قطاع غزة.

كما استعرض مسئولو الهلال الأحمر المصري أعداد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ بداية الأحداث ،والأطنان التي تحملها ،والإجراءات المتبعة للدخول.

وعقب زيارة المخازن اللوجستية في مدينة العريش ، قامت فوربس بزيارة ميناء رفح البري ،والعبور إلى قطاع غزة في زيارة تضامنية للقطاع تستمر عدة ساعات.

يذكر أن محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة استقبل في وقت سابق اليوم الرئيس الجديد للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والوفد المرافق لها كيت فوربس في مطار العريش الدولي أثناء وصولها الي المحافظة على متن طائرة قادمة من القاهرة.
 

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