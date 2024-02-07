نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل بعد 12 عاما في البرنابيو

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن آخر التطورات بشأن مستقبل الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، الذي ينتهي تعاقده مع الميرنجي بنهاية الموسم الجاري، ولم تتم مفاتحته في التجديد حتى الآن.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اقترب مودريتش صاحب الـ 38 عاما من الرحيل عن ريال مدريد، بعد 12 عامًا خاض خلالها العديد من المباريات على ملعب البرنابيو.

وأضافت الصحيفة أنه في ظل الوضع الحالي، سيكون هذا هو الموسم الأخير لمودريتش مع ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة أن مودريتش سبق وأن تلقى الكثير من العروض في الصيف الماضي للرحيل عن ريال مدريد، لكنه قرر مواصلة القتال من أجل الحصول على مكان في التشكيلة الأساسية، لكن التعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام عقد الأمور.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الممكن أن ينتهي الأمر بمودريتش في الولايات المتحدة أو المملكة العربية السعودية.

وختمت الصحيفة بأن ريال مدريد يريد أن يقول لمودريتش وداعا بأسلوب أنيق يتماشى مع تاريخه.