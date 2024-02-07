تأسيس جمعية لمصنّعي السيارات في السعودية

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريّف، عن تأسيس جمعية لمصنّعي السيارات في المملكة بهدف تقديم الحلول لتطوير وتنمية القطاع وحماية مصالح المصنّعين والعاملين فيه، وتطوير قنوات التواصل مع القطاع الحكومي، إلى جانب بناء القدرات البشرية في مجالات تصنيع وصيانة السيارات ذات الأنظمة التقنيّة المتطورة.

وأشاد الخريّف، بدور صندوق الاستثمارات العامة في قطاع المركبات تحديداً، معتبرا انطلاقة القطاع في المملكة لم تكن لتتحقق لولا دور الصندوق واستثماراته.

وتساهم الشراكات مع صندوق الاستثمارات العامة ومشاريعه الكبرى في تعزيز دور قطاع السياحة الذي يشهد نمواً كبيراً، ويتقدم نحو تحقيق هدفه في رفع مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 10%.