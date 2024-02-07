عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس الحركة الوطنية عن قرارات الرئيس بشأن الأجور: توفر غطاء آمنا للمواطنين

اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية

اشاد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية بالقرارات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة توفر حماية اجتماعية وتدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة مشددا علي ان الحزمة سيتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل وتتمثل في زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية و رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء .

واوضح رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان هذه التوجيهات الرئاسية الصادرة للحكومة تعد ايضاً بمثابة ترجمة حقيقية لجهود تبذل من اجل توفير غطاء وحماية لمجابهة المخاطر الاقتصادية التي تسببت فيها الظروف الاقليمية والدولية .

وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان قرارات الرئيس تأتي في توقيت مناسب وحساس خاصة قبل حلول شهر مبارك بما يؤكد شعوره بمعاناة الناس ومعرفة احتياجاتهم والعمل علي تخفيف وطأة ما يمر به العالم من ظروف وتحديات معقدة .

واضاف اللواء رؤوف السيد علي انه بهذه القرارات والتوجيهات يتجسد من خلالها دور الرئيس الإنسان الذي يلمس معاناة الناس ولا يدخر جهدا من أجل اتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في صالح الشعب ومحدودى الدخل بما يجزم بان رئيس مصر ليس بعيداً عن شعبه وعلي دراية باحوالهم ومشاكلهم .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردده يفتحها الله عليك فتحًا عجيبا

بيان عاجل من نادي فيوتشر بعد تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

دعاء الإسراء والمعراج .. ردده يصب عليك الرزق والخيرات صبا ويصرف عنك المصائب

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة .. تفاصيل

رسميًا.. تفاصيل القرارات العاجلة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

بسبب قناة فضائية شهيرة .. قرار قضائي عاجل ضد ميدو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

ترشيحاتنا

سعر فولكس فاجن تيرامونت في السعودية

رئيس الغرف التجارية بالجيزة:يمكن مضاعفة حجم الصادرات المصرية..لأكثر من 100 مليار دولار|فيديو

المالية: لن يوجد موظف حكومى دخله أقل من 6 آلاف جنيه

حكم صيام 27 رجب منفردا وهل صام النبي الإسراء والمعراج؟ الإفتاء تحسم الجدل

"هتتطبق الشهر الجاي" | زيادة الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه.. وهذا موقف القطاع الخاص

أحمد كريمة: خدمة الزوجة لحماتها من العرف الفاسد| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيكية.. رانيا منصور تستعرض أناقتها في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

محتشمة وأنيقة.. الملكة رانيا تجذب الأنظار بإطلالة راقية

في عيد ميلادها الـ40.. صور أثارت الجدل لـ نادين نجيم | شاهد

فستان شفاف.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ