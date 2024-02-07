رئيس الحركة الوطنية عن قرارات الرئيس بشأن الأجور: توفر غطاء آمنا للمواطنين

اشاد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية بالقرارات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة توفر حماية اجتماعية وتدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة مشددا علي ان الحزمة سيتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل وتتمثل في زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية و رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء .

واوضح رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان هذه التوجيهات الرئاسية الصادرة للحكومة تعد ايضاً بمثابة ترجمة حقيقية لجهود تبذل من اجل توفير غطاء وحماية لمجابهة المخاطر الاقتصادية التي تسببت فيها الظروف الاقليمية والدولية .

وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان قرارات الرئيس تأتي في توقيت مناسب وحساس خاصة قبل حلول شهر مبارك بما يؤكد شعوره بمعاناة الناس ومعرفة احتياجاتهم والعمل علي تخفيف وطأة ما يمر به العالم من ظروف وتحديات معقدة .

واضاف اللواء رؤوف السيد علي انه بهذه القرارات والتوجيهات يتجسد من خلالها دور الرئيس الإنسان الذي يلمس معاناة الناس ولا يدخر جهدا من أجل اتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في صالح الشعب ومحدودى الدخل بما يجزم بان رئيس مصر ليس بعيداً عن شعبه وعلي دراية باحوالهم ومشاكلهم .