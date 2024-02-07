الأزهر يكرم أحد الفائزين في مسابقة "معا لعودة القيم الإيجابية"

كرم الأزهر الشريف الطالب عبدالرحمن إبراهيم صقر الفائز بالمركز السادس على مستوي الأزهر الشريف في مسابقة "معا لعودة القيم الإيجابية"

تأتي المسابقة تحت رعاية شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب حفظه الله، وإشراف الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني.

اطلقت مسابقة الأزهر الشريف (معًا) لعودة القيم الإيجابية – الموسم الثاني وكيل الأزهر الشريف

تأتي المسابقة في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لبناء شخصية الشباب السوية، وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم، وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة، وخلق جيل قادر على البناء والابداع، وذلك من خلال توجيه قدراتهم الإبداعية بشكل إيجابي تماشيًا مع رؤية مصر 2030، وتحقيقا لرؤية الأزهر الشريف.