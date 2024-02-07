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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: قرارات الرئيس بشأن الحماية الاجتماعية أدخلت الفرحة لبيوت المصريين

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ان حزمة القرارات الاجتماعية التي اصدرها  الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع الحد الادنى للأجور  يؤكد شعور الرئيس بما يشعر به المواطن المصري في ظل هذا الغلاء الذي يشهده العالم اجمع وليس مقتصرا على مصر فقط.

واضاف الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم الأربعاء ان هذه القرارات تهدف  إلى حماية اجتماعية عاجلة تساعد المواطنين على مواجهة هذا الغلاء ، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تدخل البهجة والفرحة على الأسر المصرية ، قائلا : شكرا للرئيس السيسي لشعوره بما يعاني منه المصريون.

 

وأوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة ، أن الرئيس السيسي أكثر الرؤساء حرصا على اتخاذ قرارات الحماية الاجتماعية باستمرار ، موضحا أن الرئيس السيسي دائما ما يصدر مثل هذه القرارات لمساعدة الأسر المصرية وهذا يؤكد انه ليس بعيدا عن ما يعاني منه المواطنون بل هو يعرف جيدا ما يطلبه المصريون  وما يشعرون به.


وجدير بالذكر أن المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.


وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل.


وقرر الرئيس السيسي ضمن الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية.

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