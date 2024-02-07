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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التمريض تشكر "السيسي" على حزمة الحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليارا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بالمواطن المصرى ومن بينهم أطقم التمريض، وذلك بعد إعلان سيادته توفير أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، تُطبق من شهر مارس المقبل.

وأشارت كوثر محمود إلى أن التمريض المصرى محظوظ خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استرد الكثير من حقوقه على مدار السنوات الماضية والتى كان على رأسها حوافز النوبتجات والسهر ورفع الحد الأدنى لمرتبات أطقم التمريض فى كافة المنشآت الصحية، وذلك لتحسين الوضع المادى لهم والحد من تسرب التمريض للخارج.

وأفادت بأن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، سيساهم فى تطوير المنظومة الصحية والتعليمية، لتحقيق هدف التنمية الشاملة.

وأشارت نقيب التمريض، إلى أن تلك القرارات ستساهم فى تقليل أثار موجات التضخم العالمية، والتى من شأنها رفع المعاناة على كاهل المصريين وأعضاء التمريض وأصحاب المعاشات.

وأفادت عضو مجلس الشيوخ، بأن القيادة السياسية حريصة على توفير كافة سبل العيش الكريم للمواطنين بالجمهورية.

وأكدت أن قرار زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل ليصبح 6 آلاف جنيه، سيساهم فى رفع المعاناة على كاهل الأطقم التمريضية العاملة بالقطاع الحكومى، والمقدر عددهم بحوالى ٣٠٠ ألف عضو.

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