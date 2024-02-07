وكيلا وزارتي الشباب والصحة بالقليوبية يشهدان ختام دوري الأكاديميات النسخة الرابعة

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور حموده الجزار وكيل اول وزارة الصحة بالقليوبية، فعاليات ختام دورى الأكاديميات النسخة الرابعة كرة القدم ، التى نظمته مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلال إدارة الرياضة على ملعب نادى سيتى كلوب بنها.



وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية فى كلمته، أن الدوري الأكاديميات لكرة القدم احد المشروعات المبتكرة فكرة ولدت صغيرة واستمرت فى التطوير والازدهار للعام الرابع على التوالي، بمبادرة ذاتية من مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ونوه بأن الدورى يهدف إلى اكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها وتشجيعهم على التنافس، لاستثمار طاقات البراعم وشغل أوقات الفراغ، واكتشاف مواهب رياضية جديدة والعمل على رعايتها، وانتقاء أفضل العناصر وتسويقها للأندية، وتحفيز الرياضيين الصغار على الفوز والتسابق واللعب الجماعي من أجل تحقيق مستوى أفضل.

يذكر أن دوري اكاديميات القليوبية لكرة القدم النسخة الرابعة ، ينفذ على ثلاث مراحل سنية ، والتي تبدا المرحلة الأولى على مستوى الإدارات الفرعية باشتراك عدد 251 فريق على مستوى المحافظة لجميع المراحل السنية الخاصة ، ثم التصفيات التمهيدية داخل الادارات الفرعية.

ويجري تصعيد المركز الاول والثانى من كل مرحلة سنية على مستوى كل ادارة فرعية وصولا للمرحلة الرئيسية والتى تشمل تقسيم الفرق الصاعدة بالادارات الفرعية الى 4 مجموعات.

وتأتي الفرق الفائزة في الأدوار النهائية على مستوى المحافظة، والفرق الفائزة على مستوى المرحلة السنية الثالثة ٢٠١٠/٢٠٠٩ حصول نامول على المركز الأول.

وحصول صنافير على المركز الثانى وحصول باسوس على المركز الثالث ، والفرق الفائزة على مستوى المرحلة السنية الثانية ٢٠١١ / ٢٠١٢.

حصول أبوالمنجا على المركز الأول ، وحصول جمجرة الجديدة على المركز الثانى.

وحصول البرادعة على المركز الثالث .

والفرق الفائزة على مستوى المرحلة السنية الاولى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ حصول ابو المنجا على المركز الثالث .

وحصول كفر الجزار على المركز الثانى.

وحصول عرب العيايدة على المركز الاول.