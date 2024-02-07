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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبابي يضحي بمبلغ ضخم من أجل ريال مدريد

مبابي
مبابي

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن نية الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، التضحية برقم ضخم، حال رحيله عن حديقة الأمراء، والذي ينتهي تعاقده مع باريس بختام الموسم الجاري، وسط أنباء عن رغبة ريال مدريد في ضمه بصفقة انتقال حر.

وكانت تقارير فرنسية، قد أشارت خلال الأيام الماضية، إلى أن مبابي قد حسم قراره بالفعل، وسينتقل لريال مدريد في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مبابي وعد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، في أغسطس الماضي، بأن المسؤول القطري سيكون أول من يعلم بقرار اللاعب النهائي بشأن مستقبله.

وأضافت الصحيفة أن الاتفاق الذي توصل إليه مبابي والخليفي أيضًا، يتضمن أنه إذا غادر فلن يحصل على 80 مليون يورو مستحقة من باريس.

وأوضحت صحيفة "آس" أن هذا المبلغ هو جزء من مكافأة ولاء، سبق وأن تم الاتفاق عليها عند تجديد التعاقد في صيف 2022 لمدة موسمين.

ونص هذا الاتفاق على حصول مبابي على مبلغ 150 مليون يورو، بواقع 70 مليونا عن الموسم الأول، و80 مليونا عن الموسم الثاني.

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