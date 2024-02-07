حماة الوطن: قرارات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور لحماية الطبقات الاجتماعية

أشاد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد، بقرارات الرئيس السيسي اليوم التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية لافتًا إلى أنها تأتي في وقت مهم وحرج لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحقيق الامان الاجتماعي

وأكد الرتمي – في تصريحات اليوم – أن هذه الحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية الصادرة بشكل عاجل هي الأكبر على الإطلاق رغم كل ما نفذته الدولة من إجراءات سابقة خاصة في ظل تداعيات أحداث كورونا لافتًا إلى أن توجيه الرئيس السيسي بتنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل مارس 2024 إشارة لمحاولة الدولة لمجاراة التداعيات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح أن القيادة السياسية تُدرك حجم الضغط المادي والمعنوي على المواطنين في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية والمحلية لذلك تمثل هذه القرارات شكل من أشكال الحماية للطبقات التي واجهات صعوبات خلال الفترة الماضية.