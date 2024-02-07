دولة عربية تعود إلى التعلم عن بُعد في المدارس

أصدرت إدارات عدد من مدارس دبي الخاصة قرار بأن الدراسة غداً الخميس ستكون عن بعد، لقرب موقعها من طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية في دبي.

وبحسب وسائل إعلام اماراتية؛ فقد عممت تلك الإدارات على أولياء الأمور بتحويل الدراسة، إلى نظام التعليم عن بُعد، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر رسائل نصية.

وتعتزم تلك المدارس الاعتماد على بوابة التعلم الذكي LMS، التي تدير نظام التعلم الافتراضي، لتقديم الدروس والموارد التعليمية للطلاب عن بُعد.

وأهابت المدارس بأولياء الأمور والطلاب الانتباه إلى الإعلانات والتحديثات التي ترسل عبر القنوات الرسمية للمدارس لمتابعة المستجدات الخاصة بالعملية التعليمية.