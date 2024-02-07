تيسير مطر: الرئيس السيسي أسعد الجميع بتنفيذ حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية

أكد تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يؤكد دائما أنه يعيش معنا ويشعر بنا، مشيرا إلى أن الجميع سعداء بقرار زيادة الحد الأدنى للأجور وحزمة القرارات الصادرة اليوم لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تواجه العالم.

وأعرب تيسير مطر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز” عن تمنياته ألا يتحرك السوق والجميع يراعى الظروف التى يمر بها المواطن المصرى وأن تستقر الأسعار وتنخفض.

مراعاة لظروف البسطاء

وتابع رئيس حزب إرادة جيل، أن الرئيس السيسى أسعد الجميع وشعر بظروف أبناءه وأسرته ووقف بجوارها مراعاة لظروف البسطاء.