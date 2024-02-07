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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموافقة على 5005 طلبات تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة ببني سويف

محافظ بني سويف، الدكتور
محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم

أعلن محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، الموافقة على 5005 طلبات، تقنين أوضاع اليد على أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، فيما بلغ إجمالي العقود التي تم تحريرها 3449 عقداً ( 2735 عقد مبان و 714 زراعة) حتى الآن، ويجري حالياً البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.


وذكرت المحافظة - في بيان صادر اليوم /الأربعاء/ - أنه جاء ذلك خلال ترؤوس المحافظ لإجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة و بلال حبش نائبي المحافظ وحازم عزت السكرتير العام وسامي علام السكرتير العام المساعد و أحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة وسمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية،وباقى أعضاءاللجنة من الأمانة الفنية،الاستثمار ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارة ومديري المديريات أعضاء اللجنة. 


ناقش المحافظ "خلال الاجتماع" مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي، حيث تم خلال الاجتماع قبول 11 تظلما، والموافقة على50 طلبأ "39جديد+11 إعادة عرض".

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