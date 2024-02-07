اتحاد عمال مصر: قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور أسعدتنا

أكد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، أن قرار الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسب تتراوح 50% أمر مهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن هذه القرارات تخفف عن المواطن.

وقال محمد جبران، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “كسترا نيوز”، أن القرار لم يترك شيئا، وشمل الجميع، من معاشات، وعمال، وغيرهم، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي.

وتابع رئيس اتحاد عمال مصر، أن الرئيس السيسى دائما ينتصر للعامل المصرى فى ظل الظروف الاقتصادية التى يعملها الجميع، كما فاجأنا بهذه القرارات التى أسعدتنا كممثلين عن العاملين.

وأشار إلى أننا نطالب المجلس القومى للأجور بالانعقاد بشكل عاجل وتكون هناك قرارات اقتصادية لتغطية جميع فئات الشعب المصرى.