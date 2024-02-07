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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يواجه الأردن| منتخب قطر يبلغ نهائي أمم آسيا بعد الفوز على إيران

منتخب قطر
منتخب قطر

تأهل منتخب قطر للمباراة النهائية ببطولة أمم آسيا بعد الفوز على إيران بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب استاد الثمامة.

تقدم منتخب إيران بالنتيجة في الدقيقة 4 عن طريق سردار آزمون، وتعادل جاسم جابر لمنتخب قطر في الدقيقة 17، وضاعف النتيجة أكرم عفيف لقطر في الدقيقة 43، وفي الدقيقة 51 نجح على رضا في إدراك التعادل من ركلة جزاء لمنتخب إيران، وخطف المعز على فوزا قاتلا في الدقيقة 82 بالهدف الثالث لتتأهل قطر إلى المباراة النهائية.

ويواجه منتخب قطر في المباراة النهائية منتخب الأردن يوم السبت المقبل.

ويواجه منتخب إيران منتخب كوريا الجنوبية في تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتجاوز المنتخب القطري عقبة أوزبكستان في نصف النهائي بركلات الترجيح، بينما فازت إيران على اليابان في ربع نهائي البطولة في مفاجأة مدوية.

وجاء تشكيل منتخب قطر كالتالي:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

الدفاع: جاسم جابر، المهدى على، لوكاس مندس، بيدرو ميجيل كوريا.

الوسط: محمد وعد، أحمد فتحي، همام الأمين.

الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي، يوسف عبد الرازق
 

وتوج المنتخب الإيراني بلقب كأس آسيا 3 مرات من قبل ويأتي في المركز الثاني ضمن أكثر المنتخبات الفائزة باللقب تساويا مع السعودية، وكلاهما خلف منتخب اليابان صاحب الرقم القياسي بالفوز باللقب 4 مرات.

فيما حصد العنابي اللقب الأخير في البطولة وهو أحدث الفائزين باللقب حيث توج بطلا للقارة الصفراء مرة واحدة فقط في نسخة الإمارات 2019.

ويقدم منتخب قطر مستوى رائعا منذ بداية البطولة، حيث تأهل بالعلامة الكاملة عن مجموعته بثلاثة انتصارات على لبنان، الصين وطاجيكستان تواليًا، وعبر من دور الـ16 على حساب فلسطين بانتصار بنتيجة 2-1، ثم أوزبكستان في ربع النهائي.

فيما تأهل المنتخب الإيراني متصدرًا للمجموعة الثالثة بعد حصد 9 نقاط من 3 انتصارات، وعبر دور الـ 16 بصعوبة بركلات الترجيح أمام المنتخب السوري، ثم تجاوز منتخب اليابان القوي في دور الثمانية بانتصار بنتيجة 2-1.

وتقابل منتخبا قطر وإيران  في كأس آسيا من قبل مرتين، الأولى في مجموعات نسخة 1988 التي أقيمت على أرض العنابي وانتهت بفوز الضيوف 2-0، والثانية في مجموعات نسخة 2015 بأستراليا، وانتهت أيضا بالنتيجة ذاتها لصالح المنتخب الإيراني.

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