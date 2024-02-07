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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيان عاجل من نادي فيوتشر بعد تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر

حسام حسن
حسام حسن

يتوجه مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، برئاسة الدكتور وليد دعبس، بالتهنئة والتقدير الكامل للكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول والكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة لاختيارهم لتولى مسئولية الفنية لمنتخب مصر الأول.


ويضع نادي مودرن  فيوتشر المصلحة العليا للوطن أولًا، وعلى الرغم من وضع استراتيجية خاصة للفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة ووجود العديد من الارتباطات المحلية والقارية الهامة بعد أيام قليلة، لكن المصلحة العليا للوطن دائمًا تأتي في المرتبة الأولى، ونتمنى للكرة المصرية كامل التوفيق خلال المرحلة المقبلة.

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