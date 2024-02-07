قيادي بـ"مستقبل وطن": توجيهات السيسي تؤكد دعمه المستمر للمواطن وتخفف الأعباء المعيشية

رحب رشاد عبدالغني ، القيادي بحزب مستقبل وطن ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، وذلك برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً ، بالإضافة لزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل.

وأكد عبدالغني ، فى بيان له اليوم ، أن هذه القرارات ستساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها الدولة المصرية شأن مختلف دول العالم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدل التضخم والتي تسببت في ارتفاع الأسعار.

وذكر القيادي بحزب مستقبل وطن، أن تلك التوجيهات جاءت فى توقيت مناسب ، وتعكس دعم الرئيس المستمر للمواطن البسيط ، وحرصه على تحقيق الرعاية الاجتماعية للمواطنين فى ظل التحديات الاقتصادية، بجانب أنها تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن، وتعكس مراعاة كافة شرائح المجتمع.



وأشار عبدالغني إلى أن توجيهات الرئيس بـ 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، ستساهم فى تخفف الأعباء المعيشية عن هذه الفئات من كبار السن والأكثر احتياجا، مؤكداً متابعة الرئيس المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين والأسر الأولى بالرعاية.

ولفت عبدالغني إلى أن توجيه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، يؤكد مدى حرصه على مساندة تلك الأسر وإعطاء فرص عمل جديدة لعدد من المواطنين لتحسين دخلهم ومعيشتهم فى ظل تلك الأوضاع الاقتصادية الصعبة.