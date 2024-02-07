التضامن الاجتماعي تهدي 5 سيارات مياه فنطاس لشمال سيناء

أهدت وزاره التضامن الاجتماعي، محافظة شمال سيناء عدد 5 سيارات فنطاس مياه لتوزيع المياه مجانا على المواطنين في تجمعات وقري المحافظة.



وأوضح محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، في بيان، أن سيارات المياه سيتم توزيعها لنقل المياه للتجمعات والقري فضلا عن إنشاء محطات لتحلية المياه في القرى.



وأشار المحافظ إلى اهتمام الدولة بشمال سيناء وأبنائها وتدعيمهم بكل الاحتياجات الخاصة بهم، وقام المحافظ بتفقد السيارات خلال وصولها إلى محافظة شمال سيناء، موجها الشكر إلى وزيرة التضامن الاجتماعي على دعم المحافظة.



من جانبه، قال مدير التضامن الاجتماعي بشمال سيناء علي غيط، إن كل سيارة سعتها 10 متر مكعب، وبتكلفة 5 ملايين و885 ألف جنيها هدية من وزارة التضامن الاجتماعي إلى محافظة شمال سيناء.