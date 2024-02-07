زيارة عاجلة لولي عهد البحرين إلى السعودية

وصل الرياض اليوم الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

وكان في مقدمة مستقبليه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وكان ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، قد استقبل في وقت سابق ، ولي عهد عُمان ذي يزن بن هيثم بن طارق، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" إن ولي عهد عُمان نقل تحيات وتقدير السلطان هيثم بن طارق، "وتمنياته الطيبة، للملك البحريني بوافر الصحة والسعادة وللمملكة وشعبها الكريم بالمزيد من التطور والرقي".

وأوضحت أن الملك حمد أشاد بـ"الدور الريادي الذي يضطلع به السلطان هيثم في دعم وتطوير العلاقات الثنائية الوطيدة، وبالنهضة الحضارية والتنموية البارزة التي تشهدها السلطنة الشقيقة بقيادة جلالته".

ووفق الوكالة، تبادل الملك البحريني مع بن هيثم العلاقات الثنائية، حيث أكد "اعتزازه بالعلاقات التاريخية الوثيقة والراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي تزداد قوة وتميزاً في ظل الحرص المشترك على تعزيزها وترسيخ دعائمها لكل ما فيه الخير والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.